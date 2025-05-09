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Тоттенгем вдруге переміг Буде/Глімт: огляд півфіналу Ліги Європи

Олександр Булава — 9 травня 2025, 01:08
Тоттенгем вдруге переміг Буде/Глімт: огляд півфіналу Ліги Європи
x.com/SpursOfficial

Тоттенгем на виїзді переміг Буде/Глімт у поєдинку-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи-2024/25.

Огляд матчу

"Шпори" відкрили рахунок у середині першого тайму – відзначився форвард лондонського клубу Домінік Соланке. На 69-й хвилині захисник Педро Порро зміцнив перевагу гостей.

Тоттенгем вийшов у фінал Ліги Європи, де зіграє з Манчестер Юнайтед.

Ліга Європи
1/2 фіналу, 8 травня

Буде/Глімт – Тоттенгем 0:2 (0:0)
(перший матч 1:3)

Голи: 0:1 – 63 Соланке, 0:2 – 69 Порро

Напередодні ПСЖ здобув перемогу над Арсеналом у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та став другим фіналістом цьогорічного розіграшу турніру.

Буде-Глімт Тоттенгем Ліга Європи-2024/25

Тоттенгем

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