Тоттенгем вдруге переміг Буде/Глімт: огляд півфіналу Ліги Європи

Тоттенгем на виїзді переміг Буде/Глімт у поєдинку-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи-2024/25.

Огляд матчу

"Шпори" відкрили рахунок у середині першого тайму – відзначився форвард лондонського клубу Домінік Соланке. На 69-й хвилині захисник Педро Порро зміцнив перевагу гостей.

Тоттенгем вийшов у фінал Ліги Європи, де зіграє з Манчестер Юнайтед.

Ліга Європи

1/2 фіналу, 8 травня

Буде/Глімт – Тоттенгем 0:2 (0:0)

(перший матч 1:3)

Голи: 0:1 – 63 Соланке, 0:2 – 69 Порро

Напередодні ПСЖ здобув перемогу над Арсеналом у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та став другим фіналістом цьогорічного розіграшу турніру.