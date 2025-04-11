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Тріумф скромного клубу: огляд матчу Буде-Глімт – Лаціо

Руслан Травкін — 11 квітня 2025, 03:18
Тріумф скромного клубу: огляд матчу Буде-Глімт – Лаціо
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У межах першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА норвезький Буде-Глімт вдома сенсаційно обіграв Лаціо.

Огляд матчу:

Ліга Європи-2024/25
1/4 фіналу, перші матчі, 10 квітня

Буде-Глімт – Лаціо 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Салтнес (47), 2:0 – Салтнес (69)

Героєм зустрічі став ветеран господарів. 32-річний Ульрік Салтнес, який виступає за Буде-Глімт ще з 2011 року оформив дубль.

І, можливо, можна подумати, що сталася сенсація, то нічого подібного. Норвежці були краще за всіма показниками. Чого вартує лише xG – 2,88 проти 0,34.

Нагадаємо, з усіма результатами 1/4 фіналу можна ознайомитися ТУТ.

Буде-Глімт Лаціо огляд матчу Ліга Європи-2024/25

Буде-Глімт

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