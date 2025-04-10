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Матч чвертьфіналу Ліги Європи був під загрозою зриву: відома причина

Олексій Мурзак — 10 квітня 2025, 18:58
Матч чвертьфіналу Ліги Європи був під загрозою зриву: відома причина
UEFA

Матч 1/4 фіналу Ліги Європи між Буде-Глімтом та Лаціо був під загрозою зриву через несприятливі погодні умови.

За інформацією норвезьких ЗМІ, в країні вирує негода, яка могла завадити проведенню футбольного матчу.

Так, буквально вранці, 10 квітня місцевий стадіон "Аспмюра стадіум" був повністю вкритий снігом, але працівники все ж швидко вирішили проблему, тож поєдинок відбудеться у раніше заявлений час, а саме сьогодні, о 19:45.

Інші три зустрічі стартують в один час, о 22:00.

Буде-Глімт Лаціо Ліга Європи-2024/25

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