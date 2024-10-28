Капітан Манчестер Юнайтед відреагував на відставку Тен Гага
Бруну Фернандеш
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Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловив подяку Еріку тен Гагу за спільну роботу.
Він написав пост в Instagram.
"Дякую за все, бос! Я ціную довіру та моменти, які ми провели разом, бажаю тобі всього найкращого в майбутньому.
Хоча останній період був для нас нелегким, я сподіваюся, що вболівальники запам'ятають хороші речі, які зробив тренер наш клуб!", – написав португалець.
Напередодні МЮ оголосив про звільнення Еріка тен Гага. На посаду тимчасового виконувача обов'язків головного тренера призначено Руда ван Ністелроя.