Капітан Манчестер Юнайтед відреагував на відставку Тен Гага

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловив подяку Еріку тен Гагу за спільну роботу.

Він написав пост в Instagram.

"Дякую за все, бос! Я ціную довіру та моменти, які ми провели разом, бажаю тобі всього найкращого в майбутньому.

Хоча останній період був для нас нелегким, я сподіваюся, що вболівальники запам'ятають хороші речі, які зробив тренер наш клуб!", – написав португалець.