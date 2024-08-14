Не підійшов МЮ: зірка збірної Англії може перейти в ПСЖ

Хавбек Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо зацікавив французький ПСЖ.

Про це повідомляє видання The Independent.

Французький гранд хоче орендувати футболіста з обов'язковим правом викупу. 24-річний Санчо перейшов до "червоних дияволів" влітку 2021 року. За його трансфер Боруссія Дортмунд отримала 85 млн евро.

Джейдон не виблискував у складі МЮ, тому другу частину минулого сезону провів у тій же Боруссії Дортмунд на правах оренди.

Санчо з 2018 року викликається до збірної Англії. За національну команду своєї країни забив 3 голи за 23 поєдинки.

Повідомляється, що ПСЖ та Манчестер Юнайтед також обговорюють трансфери Маркуса Решфорда та Мануеля Угарте.

Нагадаємо, англійський клуб учора оформив підписання Маттейса Де Лігта та Нуссеїра Мазрауї.