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Не підійшов МЮ: зірка збірної Англії може перейти в ПСЖ

Руслан Травкін — 14 серпня, 18:12
Не підійшов МЮ: зірка збірної Англії може перейти в ПСЖ

Хавбек Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо зацікавив французький ПСЖ.

Про це повідомляє видання The Independent.

Французький гранд хоче орендувати футболіста з обов'язковим правом викупу. 24-річний Санчо перейшов до "червоних дияволів" влітку 2021 року. За його трансфер Боруссія Дортмунд отримала 85 млн евро.

Джейдон не виблискував у складі МЮ, тому другу частину минулого сезону провів у тій же Боруссії Дортмунд на правах оренди.

Санчо з 2018 року викликається до збірної Англії. За національну команду своєї країни забив 3 голи за 23 поєдинки.

Повідомляється, що ПСЖ та Манчестер Юнайтед також обговорюють трансфери Маркуса Решфорда та Мануеля Угарте.

Нагадаємо, англійський клуб учора оформив підписання Маттейса Де Лігта та Нуссеїра Мазрауї.

Манчестер Юнайтед ПСЖ Джейдон Санчо

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