Фернандеш відверто прокоментував чутки про можливий трансфер до Саудівської Аравії
Бруну Фернандеш
Getty Images
Лідер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш оцінив можливість свого трансферу в один з клубів Саудівської Аравії.
Слова португальця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Я щасливий, інакше б не залишився у Манчестер Юнайтед. Прямо зараз я насолоджуюсь моментом. Саудівська Аравія? Це неможливо, зі мною навіть ніхто нічого не обговорював", – розповів Фернандеш.
Чинний контракт хавбек із Манчестер Юнайтед діє до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік, трансферна вартість гравця оцінюється в 50 мільйонів євро.
Зазначимо, що влітку ЗМІ ширили чутки про потенційних покупців Бруно за 100+ мільйонів євро з Саудівської Аравії, але до конкретних дій справа не дійшла.
