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Бронзовий призер чемпіонату Сербії оголосив про трансфер нападника Ворскли

Володимир Максименко — 19 липня 2025, 12:45
Бронзовий призер чемпіонату Сербії оголосив про трансфер нападника Ворскли
Самсон Ієде
ФК Ворскла

Один з лідерів чемпіонату Сербії Нові-Пазар оголосив про підписання нападника Ворскли Самсона Ієде.

Про це повідомила пресслужба команди з однойменного міста.

Строки підписаної угоди не розголошуються. За даними українських інсайдерів, полтавський колектив отримає за свого гравця 60 тисяч євро та відсоток від можливого перепродажу.

Нові-Пазар у минулому сезоні чемпіонату Сербії посів третє місце в чемпіонаті й потрапив до Ліги конференцій.

Ієде провів у Ворсклі останні два сезони – зіграв 29 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти. 

Раніше полтавці оголосили ім'я нового головного тренера команди.

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