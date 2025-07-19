Бронзовий призер чемпіонату Сербії оголосив про трансфер нападника Ворскли

Один з лідерів чемпіонату Сербії Нові-Пазар оголосив про підписання нападника Ворскли Самсона Ієде.

Про це повідомила пресслужба команди з однойменного міста.

Строки підписаної угоди не розголошуються. За даними українських інсайдерів, полтавський колектив отримає за свого гравця 60 тисяч євро та відсоток від можливого перепродажу.

Нові-Пазар у минулому сезоні чемпіонату Сербії посів третє місце в чемпіонаті й потрапив до Ліги конференцій.

Ієде провів у Ворсклі останні два сезони – зіграв 29 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Раніше полтавці оголосили ім'я нового головного тренера команди.