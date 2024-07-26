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Ярмолюк допоміг Брентфорду зіграти внічию з Бенфікою Трубіна

Станіслав Лисак — 26 липня, 00:36
Ярмолюк допоміг Брентфорду зіграти внічию з Бенфікою Трубіна

Бенфіка зіграла внічию з Брентфордом у межах контрольного поєдинку на літніх зборах.

Матч завершився з рахунком 1:1. Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв перший тайм після чого був замінений.

Анатолій Трубін провів увесь поєдинок у воротах "орлів" та пропустив один гол на початку поєдинку.

Контрольний матч
25 липня

Бенфіка — Брентфорд 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Мбемо, 1:1 - 24 Павлідіс

Нагадаємо, що раніше Трубіна та Ярмолюка не відпустили на Олімпійські ігри-2024, де збірна України вже поступилася Іраку в першому турі.

Бенфіка Брентфорд Анатолій Трубін Єгор Ярмолюк

Анатолій Трубін

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