Ярмолюк допоміг Брентфорду зіграти внічию з Бенфікою Трубіна

Бенфіка зіграла внічию з Брентфордом у межах контрольного поєдинку на літніх зборах.

Матч завершився з рахунком 1:1. Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв перший тайм після чого був замінений.

Анатолій Трубін провів увесь поєдинок у воротах "орлів" та пропустив один гол на початку поєдинку.

Контрольний матч

25 липня

Бенфіка — Брентфорд 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Мбемо, 1:1 - 24 Павлідіс

Нагадаємо, що раніше Трубіна та Ярмолюка не відпустили на Олімпійські ігри-2024, де збірна України вже поступилася Іраку в першому турі.