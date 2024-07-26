Ярмолюк допоміг Брентфорду зіграти внічию з Бенфікою Трубіна
Бенфіка зіграла внічию з Брентфордом у межах контрольного поєдинку на літніх зборах.
Матч завершився з рахунком 1:1. Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв перший тайм після чого був замінений.
Анатолій Трубін провів увесь поєдинок у воротах "орлів" та пропустив один гол на початку поєдинку.
Контрольний матч
25 липня
Бенфіка — Брентфорд 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Мбемо, 1:1 - 24 Павлідіс
Нагадаємо, що раніше Трубіна та Ярмолюка не відпустили на Олімпійські ігри-2024, де збірна України вже поступилася Іраку в першому турі.