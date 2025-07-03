Брентфорд Ярмолюка підсилився 20-річним нідерландським півзахисником

Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк, оголосив про перехід 20-річного півзахисника Феєнорда Антоні Міламбо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нідерландський півзахисник підписав п'ятирічний контракт з опцією продовження угоди з боку клубу ще на один сезон. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Раяна Тейлора, трансфер обійшовся англійському клубу в 17 млн фунтів, також передбачені можливі бонуси в розмірі до 4,25 млн фунтів.

Минулого сезону Міламбо відіграв за Феєноорд 43 матчі, в яких забив 7 голів і зробив 7 результативних передач. У складі збірної Нідерландів U-21 на молодіжному Євро-2025 він зіграв 3 матчі, але результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, напередодні новим головним тренером Брентфорда призначено Кіта Ендрюса.