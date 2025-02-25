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Брентфорд – Евертон: де дивитися українське дербі в АПЛ

Микола Дендак — 25 лютого 2025, 11:25
Брентфорд – Евертон: де дивитися українське дербі в АПЛ
Віталій Миколенко
Getty Images

Брентфорд Єгора Ярмолюка прийматиме Евертона Віталія Миколенка у матчі 27 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у середу, 26 лютого, на Громадському стадіоні Брентфорда. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом. Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Напередодні матчу Брентфорд розташувався на 11 місці в турнірній таблиці, набравши за 26 матчів 37 очок. "Іриски" посідають 14 сходинку, маючи в активі 31 бал.

Нагадаємо, у попередньому турі Евертон на останніх хвилинах втратив перемогу над Манчестер Юнайтед, а Брентфорд із Ярмолюком у складі розгромив Лестер.

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