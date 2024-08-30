Арсенал Зінченка хоче посилити склад ексголкіпером Ювентуса та Барселони

Лондонський Арсенал орендує голкіпера Борнмута бразильця Норберто Нето.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).

Велику роль у виконанні угоди відіграв агент Кіа Джурабчян. Інших деталей трансфера журналіст не наводить.

35-річний Нето останні два роки грав за Борнмут. Також він протягом кар'єри виступав за Барселону, Валенсію, Ювентус, Фіорентину та Атлетико Паранаенсе. На його рахунку 1 матч за збірну Бразилії.

Варто нагадати, що за Арсенал грає гравець збірної України Олександр Зінченко. "Каноніри" вирішили відпустити Аарона Рамсдейла до Саутгемптона, оскільки той програв конкуренцію Давіду Раї.