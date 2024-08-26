Бражко розповів, що потрібно Динамо для перемоги над Зальцбургом

Опорний півзахисник київського Динамо Володимир Бражко вважає, що для перемоги над Зальцбургом у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів команді потрібно реалізовувати свої моменти.

Його слова передає пресслужба клубу.

"У ключових моментах першого матчу ми не забили, а вони реалізували свої можливості, тому рахунок 2:0 на їхню користь. Але у нас були хороші нагоди, сподіваюся, вони будуть і завтра. Потрібно їх реалізовувати, щоб перемогти у цьому матчі, зіграти якомога краще та пройти далі", — сказав Бражко.

Нагадаємо, перша зустріч у кваліфікації ЛЧ завершилася поразкою киян з рахунком 2:0. Тим не менш, один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем того поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.