Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бражко розповів, що потрібно Динамо для перемоги над Зальцбургом

Микола Дендак — 26 серпня, 23:08
Бражко розповів, що потрібно Динамо для перемоги над Зальцбургом
Володимир Бражко
Getty Images

Опорний півзахисник київського Динамо Володимир Бражко вважає, що для перемоги над Зальцбургом у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів команді потрібно реалізовувати свої моменти.

Його слова передає пресслужба клубу.

"У ключових моментах першого матчу ми не забили, а вони реалізували свої можливості, тому рахунок 2:0 на їхню користь. Але у нас були хороші нагоди, сподіваюся, вони будуть і завтра. Потрібно їх реалізовувати, щоб перемогти у цьому матчі, зіграти якомога краще та пройти далі", — сказав Бражко.

Нагадаємо, перша зустріч у кваліфікації ЛЧ завершилася поразкою киян з рахунком 2:0. Тим не менш, один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем того поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Динамо Київ РБ Зальцбург Володимир Бражко Ліга чемпіонів-2024/25

Динамо Київ

Шовковський висловив подяку ЗСУ напередодні гри із Зальцбургом у ЛЧ
Грають "червоні дияволки", судить Колліна, коментує Марта: чим дихає під час війни дівочий футбол у закарпатській глибинці
Зальцбург — Динамо: анонс матчу-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів
Зальцбург — Динамо Київ: онлайн-трансляція
Зальцбург — Динамо Київ: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Останні новини