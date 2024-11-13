Бражко: Треба виграти групу Ліги націй, це головна задача

Опорний півзахисник київського Динамо Володимир Бражко розповів, що головною задачею збірної України в Лізі націй УЄФА є перемога у групі.

Про це він повідомив у коментарі для УАФ.

"Залишилися дуже відповідальні матчі. Нам потрібно здобути дві перемоги, щоб, як мінімум, зайняти друге місце. Треба виграти групу, це головна задача. Тому будемо грати та намагатимемося зробити все для цього. Всі бачили, як складно даються матчі проти цих суперників, тож будемо готуватися до важкої гри, де буде багато боротьби", – сказав гравець.

В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.