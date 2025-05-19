Брайтон здолав Ліверпуль у 37 турі АПЛ

У понеділок, 19 травня, Брайтон вдома обіграв Ліверпуль у межах 37 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2.

Мерсисайдці активно розпочали гру та вже на 9-й хвилині стрімка атака завершилась ударом Гарві Елліотт у пусті ворота після ідеальної передачі Коннора Бредлі.

Брайтон зрівняв рахунок після удару низом з лінії штрафного майданчика від Ясіна Аярі. Проте "червоні" все ж завершили тайм голом у "роздягальню" – Домінік Собослай майстерним ударом завершив розіграш штрафного на 45+1 хвилині зустрічі.

У другій половині Брайтон заволодів ініціативою, раз по раз створюючи небезпеку біля воріт Аллісона. У підсумку це втілилось у результат – спочатку Каору Мітома був першим на добиванні після прострілу Велбека, а згодом Джек Хіншелвуд вивів "чайок" вперед.

Зазначимо, що цей матч став 400-ю грою за клуб для вінгера Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

Чемпіонат Англії – АПЛ

37 тур, 19 травня

Брайтон – Ліверпуль 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 9 Елліот, 1:1 – 32 Аярі, 1:2 – 45+1 Собослай, 2:2 – 69 Мітома, 3:2 – 85 Хіншелвуд

Напередодні Віталій Миколенко допоміг Евертону виграти Саутгемптон, а Арсенал Олександра Зінченка гарантував собі місце у Лізі чемпіонів.