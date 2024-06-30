Брайтон за 30 млн фунтів підпише вінгера Ньюкасла
Вінгер Ньюкасла Янкуба Мінте завершує перехід у Брайтон.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Трансфер 19-річного гравця обійдеться "чайкам" у понад 30 млн фунтів стерлінгів.
Незабаром Мінте має відправитися до Брайтона для проходження медичного огляду. Вінгер підпише контракт до 2029 року.
Нагадаємо, "сороки" підписали Мінте минулого року та одразу відправили його в оренду у Феєнорд. На його рахунку 11 голів та 5 асистів у 37 матчах за нідерландський клуб.
Напередодні 31-річний Фабіан Хюрцелер став новим головним тренером Брайтона.