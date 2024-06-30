Брайтон за 30 млн фунтів підпише вінгера Ньюкасла

Вінгер Ньюкасла Янкуба Мінте завершує перехід у Брайтон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Трансфер 19-річного гравця обійдеться "чайкам" у понад 30 млн фунтів стерлінгів.

Незабаром Мінте має відправитися до Брайтона для проходження медичного огляду. Вінгер підпише контракт до 2029 року.

🚨🔵 Yankuba Minteh to Brighton, here we go! Contract until June 2029 has been accepted tonight.



Minteh’s agent Bojang has landed in UK tonight, deal approved — fee over £30m to Newcastle.



Minteh already spoke to Hürzeler and will travel on Sunday for medical at #BHAFC. pic.twitter.com/vwEv59fScu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2024

Нагадаємо, "сороки" підписали Мінте минулого року та одразу відправили його в оренду у Феєнорд. На його рахунку 11 голів та 5 асистів у 37 матчах за нідерландський клуб.

Напередодні 31-річний Фабіан Хюрцелер став новим головним тренером Брайтона.