Брайтон відмовив Наполі щодо трансферу свого гравця

Брайтон відхилив пропозицію італійського Наполі щодо трансферу півзахисника Біллі Гілмора.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, перед вильотом для спарингів у Японію "мартини" відмовили неапольцям у трансфері за 8 млн фунтів стерлінгів, однак, це була лише початкова сума, на яку клуб готовий піти задля придбання вінгера.

Гілмор підписав контракт з Брайтоном у 2022 році. В минулому сезоні він провів за команду 41 матч, у яких відзначився двома асистами.

На Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 18 млн євро.

Нагадаємо, раніше Брайтон підписав вінгера Феєнорда Матса Віффера, а "партенопійці" підсилились центральним захисником Торіно та збірної Італії Алессандро Буонджорно.