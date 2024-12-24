Брайтон – Брентфорд: де дивитися матч Ярмолюка у 18 турі АПЛ
Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк, зіграє проти Брайтона у 18 турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 27 грудня, на стадіоні "Фалмер" у Брайтоні. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.
Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Напередодні поєдинку Брентфорд посідає 12 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 23 очка. Брайтон знаходиться на 10 сходинці з 25 балами.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом матчу є Брайтон з коефіцієнтом 1,70. На нічию дають 4,25, а успіх Брентфорда оцінюється у 4,60.
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