Брагару поділився емоціями від перемоги над Північною Ірландією у відборі на Євро-2025

Півзахисник молодіжної збірної України Максим Брагару сказав, що вся команда щаслива, після перемоги над Північною Ірландією (2:1) в матчі 8 туру відбіркового турніру Євро-2025.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Дуже важкий матч. Були в нас і хороші моменти, але десь у другому таймі підсіли і суперник став чинити тиск на наші ворота. Тобто ми втратили контроль м'яча. Що ж, бувають і такі матчі, але найголовніше, що ми перемогли. Мій гол? Я забив його завдяки всій команді — хороша комбінація пройшла. Ми всі, звісно, щасливі, адже виграли ввосьме поспіль. Рухаємося далі", — сказав Брагару.

Зазначимо, що "синьо-жовті" гарантували собі місце на Євро-2025, навіть якщо Україна посяде друге місце у групі, то стане однією з 3 найкращих команд з других місць. Наразі в команди максимальні 24 бали, у найближчого переслідувача Англії 19.

Наступний матч українці проведуть 11 жовтня проти однолітків з Англії. А останню гру відбору Підопічні Мельгоси зіграють проти Сербії 15 жовтня.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.