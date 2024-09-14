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Брагару відзначився дебютним голом за Динамо

Олександр Булава — 14 вересня, 19:22
Брагару відзначився дебютним голом за Динамо
Максим Брагару
ФК Динамо

Півзахисник Максим Брагару у матчі проти Зорі (2:0) в 6 турі чемпіонату України відзначився дебютним голом за киян.

22-річний хавбек на 78-й хвилині увірвався з флангу у штрафну суперника та завдав влучного удару у дальній кут воріт.

За словами гравця, він задоволений дебютним голом та буде надалі працювати, аби показувати результат у наступних поєдинках.

"Я на кожен матч виходжу з думками про те, щоб забити, щоб команда перемогла. Важливий м’яч для мене, можу так сказати. Буду й надалі працювати та робити все від себе залежне", – сказав Брагару.

Нагадаємо, Брагару став гравцем Динамо влітку на правах вільного агента. До цього він виступав за одеський Чорноморець. У складі "моряків" Максим за три сезони відіграв 72 поєдинки, в яких відзначився 3 голами та 5 асистами.

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