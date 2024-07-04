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Брагару — про перехід у Динамо: Адаптація проходить успішно

Андрій Яросименко — 4 липня, 07:24
Брагару — про перехід у Динамо: Адаптація проходить успішно

Колишній гравець Чорноморця та новачко київського Динамо Максим Брагару сказав, що адаптація в новій команді проходить успішно.

Про це він заявив на Youtube-каналі клубу.

"Адаптація проходить дуже позитивно, спокійно. У нас дворазові тренування, спілкуємося з хлопцями, знайомимось ближче, стаємо однією родиною. Скоро до нас приєднаються збірники, Георгій Бущан, Андрій Ярмоленко. Особливо я чекаю на Жору Бущана та його жарти", — сказав футболіст.

Нагадаємо, нещодавно "біло-сині" підписали хавбека Дніпра-1 Валентина Рубчинського.

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Максим Брагару

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