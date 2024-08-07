Брагару: У другому матчі проти Рейнджерс покажемо свій найкращий результат

Півзахисник київського Динамо Максим Брагару заявив, що у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Рейнджерс кияни покажуть свій найкращий футбол.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Емоції стримані. Звичайно, щасливий, що дебютував, але було б краще, якби ми виграли цю гру. Але в нас є ще другий матч, будемо все робити заради того, аби перемогти та крокувати далі.

Звичайно, дуже прикро пропускати ось так, на останній хвилині, та не втримати той результат, який був у нас фактично в кишені. Але у другому поєдинку все залежить від нас. Будемо виходити на поле, намагатимемося показувати свій найкращий футбол, і тоді все буде добре", — сказав футболіст.