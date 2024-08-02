Бойко назвав головного фаворита на бронзу УПЛ наступного сезону

Колишній воротар Динамо, Дніпра та збірної України Денис Бойко вважає, що Кривбас є головним фаворитом на здобуття бронзових нагород Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Про це Бойко розповів для УПЛ ТБ.

"На сьогодні це головний претендент на бронзу. Це вже зіграна команда, з досвідом командного виступу в Премʼєр-лізі. Багато гравців залишилися. Думаю, кожного сезону вони додаватимуть і ставатимуть дедалі більш стабільною командою", — сказав Бойко.

Минулого сезону підопічні Юрія Вернидуба фінішували третіми в чемпіонаті України. У літнє міжсезоння криворіжці підписали одразу чотирьох нових гравців.

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Раніше стало відомо, де Кривбас проведе поєдинок проти чеської Вікторії в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.