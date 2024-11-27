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У Бразилії відбувся ключовий матч у боротьбі за чемпіонство – головні претенденти помірялися силами

Ігор Чернявський — 27 листопада 2024, 11:05
У Бразилії відбувся ключовий матч у боротьбі за чемпіонство – головні претенденти помірялися силами
ФК Ботафогу

Ботафогу на виїзді переміг Палмейрас у 36 турі бразильської Серії А.

Матч завершився з рахунком 1:3. До гри в обох команд була рівна кількість очок – по 70, але Палмейрас випереджав Ботафогу завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів.

Гості провели швидкий гол, а в середині другого тайму опинилися в більшості та забили ще двічі. Чинні чемпіони змогли відповісти лише голом престижу в компенсований час.

Чемпіонат Бразилії – Серія А
36 тур, 27 листопада

Палмейрас – Ботафогу 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Грегоре 19, 0:2 – Саваріно 73, 0:3 – Адріелсон 89, 1:3 – Ріос 90+3

Вилучення: Роча 70

За два тури до кінця чемпіонату Ботафогу випереджає головного конкурента в боротьбі за золото на три очки. В заключних двох матчів Палмейрас зіграє проти 7-го Крузейру та 16-го Флуміненсе, а Ботафогу – проти 3-го Інтернасьйонала (який ще зберігає гіпотетичні шанси на чемпіонство) та 6-го Сан-Паулу.

Цікаво, що минулого сезону Ботафогу лідирував протягом більшої частини чемпіонату, але на фініші почав регулярно втрачати очки і пропустив Палмейрас до другого чемпіонство поспіль.

Ботафого Палмейрас Чемпіонат Бразилії, Серія А

Ботафого

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