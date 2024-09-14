Українське дербі в АПЛ: Борнмут прийме Челсі, Евертон зіграє проти Астон Вілли у 4 турі чемпіонату Англії

Сьогодні, 14 вересня, відбудеться 8 матчів 4 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Зокрема, лондонський Челсі, за який грає українець Михайло Мудрик, зіграє на виїзді проти Борнмута з Іллею Забарним, а Евертон з Віталієм Миколенком позмагається проти Астон Вілли.

Розклад матчів АПЛ на 14 вересня

14:30. Саутгемптон — Манчестер Юнайтед

17:00. Брайтон — Іпсвіч

17:00. Крістал Пелас — Лестер

17:00. Ліверпуль — Ноттінгем

17:00. Манчестер Сіті — Брентфорд

17:00. Фулгем — Вест Гем

19:30. Астон Вілла — Евертон

22:00. Борнмут — Челсі

Зазначимо, що дивитися поєдинки можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Нагадаємо, у попередньому турі АПЛ Тоттенгем на виїзді мінімально програв Ньюкаслу, Челсі у домашньому матчі втратив очки проти Крістал Пелас, а Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Манчестер Юнайтед.

Наразі турнірну таблицю очолює Манчестер Сіті, в активі команди 9 очок після трьох перемог, останнє місце рейтингу займає команда Миколенка — в "ірисок" 0 балів і три поразки.