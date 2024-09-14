Українське дербі в АПЛ: Борнмут прийме Челсі, Евертон зіграє проти Астон Вілли у 4 турі чемпіонату Англії
АПЛ
Сьогодні, 14 вересня, відбудеться 8 матчів 4 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Зокрема, лондонський Челсі, за який грає українець Михайло Мудрик, зіграє на виїзді проти Борнмута з Іллею Забарним, а Евертон з Віталієм Миколенком позмагається проти Астон Вілли.
Розклад матчів АПЛ на 14 вересня
- 14:30. Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
- 17:00. Брайтон — Іпсвіч
- 17:00. Крістал Пелас — Лестер
- 17:00. Ліверпуль — Ноттінгем
- 17:00. Манчестер Сіті — Брентфорд
- 17:00. Фулгем — Вест Гем
- 19:30. Астон Вілла — Евертон
- 22:00. Борнмут — Челсі
Зазначимо, що дивитися поєдинки можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.
Нагадаємо, у попередньому турі АПЛ Тоттенгем на виїзді мінімально програв Ньюкаслу, Челсі у домашньому матчі втратив очки проти Крістал Пелас, а Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Манчестер Юнайтед.
Наразі турнірну таблицю очолює Манчестер Сіті, в активі команди 9 очок після трьох перемог, останнє місце рейтингу займає команда Миколенка — в "ірисок" 0 балів і три поразки.