Забарний та Миколенко зіграють з перших хвилин за свої клуби в матчах 19 туру АПЛ

У суботу, 29 грудня, стартував 19-й тур Англійської Прем'єр-ліги.

Так, Евертон Віталія Миколенка зіграє проти Ноттінгема, а Борнмут Іллі Забарного зустрінеться з Фулгемом.

Обидва українці за свої клуби зіграють з перших хвилин.

Today's Toffees to face @NFFC! 🔵 #EVENFO



🇦🇱 First start for Broja

🔙 Young returns from suspension

🇸🇳 Ndiaye declared fit for the XI pic.twitter.com/uh1JAH4MBE — Everton (@Everton) December 29, 2024

Забарний у поточному сезоні повністю відіграв усі 18 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Миколенко цього сезону провів 16 поєдинків за Евертон та відзначився одним асистом.

Матчі Евертон – Ноттінгем та Фулгем – Борнмут стартують о 17:00 за київським часом.

Напередодні поєдинку "вишні" розташувалися на 6 сходинці турнірної таблиці, заробивши 29 очок у 18 матчах. Фулгем знаходиться на 8 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 28 балів.

Водночас Евертон посідає 15 сходинку (17 очок). У свою чергу Ноттінгем йде 4-м (34 залікові бали).