Забарний та Миколенко зіграють з перших хвилин за свої клуби в матчах 19 туру АПЛ
У суботу, 29 грудня, стартував 19-й тур Англійської Прем'єр-ліги.
Так, Евертон Віталія Миколенка зіграє проти Ноттінгема, а Борнмут Іллі Забарного зустрінеться з Фулгемом.
Обидва українці за свої клуби зіграють з перших хвилин.
Забарний у поточному сезоні повністю відіграв усі 18 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.
Миколенко цього сезону провів 16 поєдинків за Евертон та відзначився одним асистом.
Матчі Евертон – Ноттінгем та Фулгем – Борнмут стартують о 17:00 за київським часом.
Напередодні поєдинку "вишні" розташувалися на 6 сходинці турнірної таблиці, заробивши 29 очок у 18 матчах. Фулгем знаходиться на 8 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 28 балів.
Водночас Евертон посідає 15 сходинку (17 очок). У свою чергу Ноттінгем йде 4-м (34 залікові бали).