Інтер деклсаував Фрозіноне в 36 турі Серії А

Інтер здобув розгромну перемогу над Фрозіноне в межах 36 туру італійської Серії А.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0 на користь "нерадзуррі". Голами відзначилися Фраттезі, Арнаутович, Б'юкенен, Мартінес та Тюрам.

Чемпіонат Італії — Серія А

36 тур, 10 травня

Фрозіноне — Інтер 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Фраттезі, 0:2 - 60 Арнаутович, 0:3 - 77 Б'юкенен, 0:4 - 80 Мартінес, 0:5 - 84 Тюрам

Після цієї поразки Фрозіноне може опуститися в зону вильоту, у разі перемоги Емполі, Удінезе та Сассуоло. Інтер у квітні завдав поразки Мілану та достроково став чемпіоном Італії.

Підопічним Сімоне Індзагі залишилося провести два поєдинки в Серії А — проти Лаціо та Верони. Фрозіноне доведеться поборотися за збереження прописки в елітному дивізіоні в матчах проти Монци та Удінезе.

Раніше стало відомо, що гравець Інтера стане найбільш високооплачуваним італійцем Серії А.