Блохін назвав претендентів на Золотий м'яч

Легенда київського Динамо Олег Блохін вважає, що Золотий м'яч повинні отримати хтось з гравців Барселони, яка цього року виграла чемпіонат і Кубок Іспанії.

Слова Блохіна передає Український футбол.

"Можу назвати трьох фаворитів на Золотий м’яч. Усі вони – гравці Барселони: Педрі, Рафінья, Ямал. Нікому з інших гравців я б Золотий м’яч не віддав", – розповів він.

Також Блохін вважає, що наразі в Україні немає гравців, які можуть вступити у боротьбу за найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі.

"Поки що не видно такого на горизонті. Можливо, хтось із молоді, хто нині грає за кордоном, вистрілить. Знаєте, якщо ти не граєш добре в клубі, як ми свого часу, коли виграли Кубок володарів кубків, і в збірній, яка показує результат, то дуже важко претендувати на Золотий м’яч. Тому, зараз більше шансів у тих наших хлопців, які виступають за кордоном, а не в Україні", – розповів Блохін.

Нагадаємо, Блохін став володарем Золотого м'яча у 1975 році.