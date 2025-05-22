Магвайр ледь не побився із лідером Тоттенгема після фіналу Ліги Європи

Фінал Ліги Європи між Тоттенгемом і Манчестер Юнайтед завершився не лише драмою на полі, а й напругою після фінального свистка.

Перемогу лондонцям приніс гол Бреннана Джонсона на 42-й хвилині, і це означає, що наступного сезону "шпори" гратимуть у Лізі чемпіонів. Але головною темою після матчу став не сам трофей.

Коли гравці Тоттенгема почали святкувати, Крістіан Ромеро підійшов до суперників, щоб потиснути руки. Та, здається, Гаррі Магвайр був не в настрої. Англійський захисник проігнорував жест Ромеро, а щойно той повернувся спиною – раптово кинувся на нього з агресією.

На відео з трансляції видно, як Магвайр з криком махає руками, а товариші по команді ледве стримують його. Водночас Ромеро теж не залишився осторонь – його тягли у протилежний бік партнери по Тоттенгему, щоб уникнути серйозного конфлікту.

До речі, протистояння між цими двома почалося ще в матчі. Один із моментів – жорстке зіткнення у повітрі, після якого аргентинець впав на газон і корчився від болю. Магвайра це розлютило, і він отримав жовту картку та знову ледь не вийшов з себе.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд фіналу Ліги Європи.