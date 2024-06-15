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Мората увійшов в топ-3 найкращих бомбардирів на Євро

Владислав Уткін — 15 червня, 20:45
Мората увійшов в топ-3 найкращих бомбардирів на Євро

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората піднявся на третю сходинку у списку найкращих бомбардирів в історії Євро.

Гол у ворота Хорватії став для іспанця 7-м на чемпіонатах Європи. Мората зрівнявся за цим показником з Антуаном Грізманном та Аланом Ширером.

Зазначимо, що більше голів мають лише Мішель Платіні (9) та Кріштіану Роналду (14).

Висока позиція Морати у цьому рейтингу може бути тимчасовою, адже Грізманн може покращити статистику вже в найближчих матчах Євро-2024.

Мората Збірна Іспанії з футболу Євро-2024 з футболу

Мората

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