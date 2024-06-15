Мората увійшов в топ-3 найкращих бомбардирів на Євро

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората піднявся на третю сходинку у списку найкращих бомбардирів в історії Євро.

Гол у ворота Хорватії став для іспанця 7-м на чемпіонатах Європи. Мората зрівнявся за цим показником з Антуаном Грізманном та Аланом Ширером.

🥉🇪🇸 Álvaro Morata becomes the third top scorer in the history of the Euros with 7 goals.



Only Cristiano Ronaldo (14) and Michel Platini (9) have more goals than him. pic.twitter.com/cJp5zXzD3e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024

Зазначимо, що більше голів мають лише Мішель Платіні (9) та Кріштіану Роналду (14).

Висока позиція Морати у цьому рейтингу може бути тимчасовою, адже Грізманн може покращити статистику вже в найближчих матчах Євро-2024.