Мората увійшов в топ-3 найкращих бомбардирів на Євро
Нападник збірної Іспанії Альваро Мората піднявся на третю сходинку у списку найкращих бомбардирів в історії Євро.
Гол у ворота Хорватії став для іспанця 7-м на чемпіонатах Європи. Мората зрівнявся за цим показником з Антуаном Грізманном та Аланом Ширером.
Зазначимо, що більше голів мають лише Мішель Платіні (9) та Кріштіану Роналду (14).
Висока позиція Морати у цьому рейтингу може бути тимчасовою, адже Грізманн може покращити статистику вже в найближчих матчах Євро-2024.