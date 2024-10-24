Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Біловар став найкращим гравцем Динамо в матчі ЛЄ, Довбик – найгірший у складі Роми

Микола Дендак — 24 жовтня, 21:51
Біловар став найкращим гравцем Динамо в матчі ЛЄ, Довбик – найгірший у складі Роми

Захисник Динамо Крістіан Біловар отримав найвищу оцінку у складі киян за матч 3 туру Ліги Європи сезону-2024/25 проти Роми (0:1).

Про це повідомляє SofaScore.

За свою гру він отримав бал 7,3. На рахунку молодого футболіста 4 виграні дуелі з 5, 39 передач (33 точні) та один ключовий пас.

Що стосується складу Роми, то автор переможного голу Артем Довбик отримав оцінку 7,0, що є найгіршим показником (на рівні з воротарем). А найкращим став захисник Зекі Челік.

Наразі в Динамо 0 балів в активі та передостання сходинка в турнірній таблиці. У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.

Динамо Київ Рома Ліга Європи-2024/25 Крістіан Біловар

Крістіан Біловар

Як скористатися подарунком долі, та що робити з Ярмоленком і Шапаренком. 4 інтриги матчу Рома – Динамо
Без лідера та бажання боротися битви не виграються. 6 висновків з матчу Динамо – Лаціо
Біловар – про гру з Себальосом: Кожен з нас має усі необхідні якості, щоб перебувати в Динамо

Останні новини