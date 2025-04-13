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Бетіс розпочав переговори з Манчестер Юнайтед щодо Антоні

Володимир Максименко — 13 квітня 2025, 15:47
Бетіс розпочав переговори з Манчестер Юнайтед щодо Антоні
Антоні
Getty images

Бетіс готовий зберегти у своєму складі орендованого вінгера Манчестер Юнайтед Антоні.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Огірки" вже розпочали переговори з англійським колективом щодо можливого трансферу бразильця. Наразі невідомо, яку суму за свого футболіста хочуть отримати "червоні дияволи", проте це навряд чи 95 млн євро, які вони заплатили Аяксу у 2022 році.

Нагадаємо, Антоні взимку приєднався до Бетіса і з того часу забив чотири голи та віддав чотири асисти у 15 матчах за іспанський клуб.

Портал Tranfermarkt оцінює футболіста у 20 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Бетіс продовжив контракт зі своїм перспективним півзахисником.

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