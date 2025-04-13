Бетіс розпочав переговори з Манчестер Юнайтед щодо Антоні

Бетіс готовий зберегти у своєму складі орендованого вінгера Манчестер Юнайтед Антоні.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Огірки" вже розпочали переговори з англійським колективом щодо можливого трансферу бразильця. Наразі невідомо, яку суму за свого футболіста хочуть отримати "червоні дияволи", проте це навряд чи 95 млн євро, які вони заплатили Аяксу у 2022 році.

Нагадаємо, Антоні взимку приєднався до Бетіса і з того часу забив чотири голи та віддав чотири асисти у 15 матчах за іспанський клуб.

Портал Tranfermarkt оцінює футболіста у 20 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Бетіс продовжив контракт зі своїм перспективним півзахисником.