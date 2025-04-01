Бешикташ націлений на трансфер Канте

Півзахисник Аль-Іттіхада Н'голо Канте може перейти у турецький Бешикташ.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Бешикташ наразі шукає підсилення у півзахисті, а досвідчений Канте буде ідеальним варіантом для турецького клубу.

34-річний гравець вже мав розмову з наставником "орлів" Уле Гуннаром Сульшером. Зазначається, що він відкритий до ідеї покинути Саудівську Аравію та повернутися до Європи цього літа. Також Н'Голо готовий відмовитися від частини своєї зарплати.

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Нагадаємо, протягом 8 років Канте виступав у Англійській Прем’єр-лізі. У своєму дебютному сезоні він одразу ж виграв чемпіонство у складі сенсаційного Лестера, після чого перейшов у Челсі. За лондонців Нголо відіграв 269 матчів.

Чинний контракт гравця розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 22 матчі, в яких він відзначився 3 голами та віддав 2 асисти.