Бенфіка з Трубіним обіграла Ароуку в 12 турі чемпіонату Португалії

Бенфіка здобула виїзну перемогу над Ароукою в межах 12 туру португальської Прімейра-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "орлів". Український воротар лісабонської команди Анатолій Трубін вийшов у основному складі, здійснив 5 сейвів та зберіг свої ворота "сухими".

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

12 тур, 1 грудня

Ароука – Бенфіка 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 автогол, 0:2 - 71 Ді Марія (пен)

Напередодні Трубін під час традиційного привітання футболістів перед матчем Ліги чемпіонів проти Монако (3:2) проігнорував росіянина Олександра Головіна.

Після 11 зіграних матчів Бенфіка розташувалася на другій сходинці турнірної таблиці. Відставання від лісабонського Спортинга становить 5 очок, однак в "орлів" є гра в запасі.