Бенфіка з Трубіним на останніх хвилинах вирвала нічию в матчі з Морейренсе

Сьогодні, 30 серпня, відбувся матч 4 туру португальської Прімейри між Бенфікою Анатолія Трубіна та Морейренсе.

Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1. Суперники вразили ворота українця на 84 хвилині після прикрого рикошету. Проте на 90+7 хвилині зустрічі Бенфіка зрівняла рахунок, реалізувавши пенальті.

Чемпіонат Португалії — Прімейра ліга

4 тур, 30 серпня

Морейренсе — Бенфіка 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 84 Офорі, 1:1 - 90+7 Леонардо (пен.)

Зазначимо, що Бенфіка набрала 7 з можливих 12 очок у перших чотирьох турах чемпіонату. У першій грі сезону "орли" сенсаційно поступилися Фамалікану.