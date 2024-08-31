Бенфіка з Трубіним на останніх хвилинах вирвала нічию в матчі з Морейренсе
Анатолій Трубін
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Сьогодні, 30 серпня, відбувся матч 4 туру португальської Прімейри між Бенфікою Анатолія Трубіна та Морейренсе.
Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1. Суперники вразили ворота українця на 84 хвилині після прикрого рикошету. Проте на 90+7 хвилині зустрічі Бенфіка зрівняла рахунок, реалізувавши пенальті.
Чемпіонат Португалії — Прімейра ліга
4 тур, 30 серпня
Морейренсе — Бенфіка 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 84 Офорі, 1:1 - 90+7 Леонардо (пен.)
Зазначимо, що Бенфіка набрала 7 з можливих 12 очок у перших чотирьох турах чемпіонату. У першій грі сезону "орли" сенсаційно поступилися Фамалікану.