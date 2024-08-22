Він сильний, великий та агресивний: гравець Арсенала похвалив конкурента Зінченка

Захисник лондонського Арсенала Бен Вайт схвально відгукнувся про новачка команди Ріккардо Калафіорі, який буде конкурувати з Олександром Зінченком на позиції лівого бека.

Слова Бена Вайта цитує сайт "канонірів".

"Він приголомшливий. Він чудово вписався в команду і справляється на висоті. Ріккардо тренується з нами вже кілька тижнів і добре освоївся.

Він сильний, великий, агресивний та дуже активний захисник. Він пропонує нам інший тип фулбека, тому це добре для всіх — конкуренція підвищує рівень гри", — сказав Вайт.