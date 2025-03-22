Травми та дискваліфікація: з чим Україна і Бельгія підходять до матчу-відповіді Ліги націй

Збірна України перевершила найсміливіші очікування, обігравши в першому матчі плейоф Ліги Націй Бельгію 3:1.

Уже завтра, 23 березня, відбудеться матч-відповідь, в якому одному з суперників потрібно робити диво, а іншому буде достатньо не зганьбитися. "Чемпіон" вирішив розібратися з кадровою ситуацією в обох командах та розповість вам про всі розклади на вирішальний поєдинок у цьому матеріалі.

Україна: проблеми з правим захисником, багато варіантів із форвардом

З першим номером, гадаю, питань та сумнівів немає – грати зобов'язаний Лунін. Сергій Ребров давно довіряє Андрію, і якщо час від часу це викликало питання (як, наприклад, на Євро-2024), то перший матч плейоф він відіграв ідеально.

Запитання починаються з лінії оборони. Конопля та Сич травмувалися, а вони були єдиними варіантами у збірній на позицію правого захисника. При цьому нікого довикликати, незважаючи навіть на наявність Крупського (він у молодіжній збірній), тренерський штаб не став – отже, він тримає ситуацію під контролем. Або принаймні думає, що тримає.

Чекаємо на правому краю захисту Зінченка? Він там догравав матч. Звичайно, випускати на фланг оборони футболіста з найкращими пасовими якостями – нормальний тренд (навіть можна сказати, Трент) для сучасного футболу, але Олександр майже не грав саме праворуч під час професійної кар'єри. І взагалі, якщо Зінченко грає на правому фланзі, він не грає в центрі поля – а це велике ослаблення у креативі.

УАФ. Фото: Дан Балашов

У центрі оборони додатковою картою для Реброва стає відновлення Бондаря. Головне, щоб ці карти були сплутані. Так, є Матвієнко, є Забарний, але дві третини матчу оборона під тиском бельгійців дуже страждала.

У Матвієнка, звичайно, щоденна зіграність із Бондарем, але про заміну Забарного, напевно, навіть не йдеться. Ось про те, щоб замінити Миколу – можливо. Запитань у лінії немає, напевно, тільки щодо Миколенка, який найстабільніший гравець збірної: у клубі грає постійно, без спадів, нікому не готовий віддавати місце і у збірній.

Калюжний в опорній зоні, Шапаренко та Зінченко в центрі, Судаков та Циганков на флангах. Цікаво, скільки гравців збережуть свої місця у матчі-відповіді порівняно з першим. Насамперед нашим просто потрібно утримувати перевагу – і додатковий опорник у пару до Калюжного, м'яко кажучи, не завадить.

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Шапаренко зіграв не дуже добре – і тут би його й замінити, але якщо Зінченко йде праворуч... Дві заміни з трьох у центрі поля – це вже багато, це фактично зміна обличчя команди після чудового матчу. Хоча і "повернути Судакова з флангу до центру" – це також зміна обличчя. Цікаво, що менш радикально: просто поміняти людину чи поміняти її функції? На це питання дадуть відповідь лише футболісти.

Судаков із задоволенням зміститься з флангу в центр, але він грав ліворуч – а профіцит у нас на правому фланзі. Гуцуляк грає на правому фланзі весь сезон, Циганков – усю кар'єру. Втім, Гуцуляк занадто багато матчів раніше зіграв ліворуч, щоб це було проблемою – і на заміну він вийшов надто ураганно, щоби не дати йому шанс і зараз.

А ось щодо інших "джокерів" питання. Ванат вийшов на заміну, забив переможний гол – і що далі? Переводити його в основу? А чи не зіпсує це баланс? Може, буде краще, якщо він і в Бельгії вийде в другому таймі? Ярмолюк не забивав, але теж зіграв блискуче – і щодо нього те саме питання.

Щоправда, у випадку з Ванатом варіант простіше: Яремчук просто феноменально посилював гру у другому таймі у попередніх матчах, тож переведення на лаву, можливо, і йому самому буде на радість.

УАФ. Фото: Дан Балашов

Довбик, до речі, теж повернувся, але, мабуть, ніколи він не був потрібний збірній менше, ніж зараз. Те саме стосується і Ярмоленка.

Орієнтовний склад за версією "Чемпіона" : Лунін – Зінченко, Матвієнко, Забарний, Миколенко – Калюжний, Судаков, Ярмолюк – Циганков, Ванат, Гуцуляк

Бельгія: діра в опорній зоні, достаток на флангах

Руді Гарсія має більший вибір, але й проблем йому треба вирішувати більше. Про трьох центральних захисників, мабуть, уже не йдеться: де Вінтер, який явною помилкою допоміг Україні розпочати камбек може спокійно переміститися на лаву.

Думати треба про те, що розкриватиме оборону команди Реброва – і тут проблеми починаються вже з опорної зони. Вісім осіб були під ризиком дискваліфікації на матч у відповідь в України, а єдиний бан отримав бельгієць: Тілеманс зіграти не зможе. А у "червоних дияволів" великі проблеми з цією позицією: Онана та Мангала травмовані. Тому, мабуть, чекаємо на дебют в "старті" нової зірочки.

Жортi Мокіо – черговий бельгієць в Аяксі, спадкоємець справ Вертонгена та Альдервейрельда. Він, ймовірно, стане чемпіоном Ередивізії цього сезону, але йому всього 17 років, навіть за Аякс він зіграв смішні 305 хвилин у чемпіонаті – і загалом, викликали його (і в першому матчі на заміну випустили) від повної безвиході.

Переходимо до креативу. Гарсії у цьому матчі потрібен розгром України. Тому потрібен потік моментів – отже, щось схоже на план Реброва з чотирма творчими гравцями у стартовому складі чекатиме вже від нього. Місце де Брейне в основі сумнівів не піддається; поряд з ним можемо чекати де Кетеларе – а може, і Ванакен зіграє найважливіший матч за всю кар'єру у збірній.

Вінгерів у цієї Бельгії дуже багато. Троссард та Доку на лівому фланзі – найпотужніше суперництво, рівня боротьби за золото АПЛ. І якщо Доку отримав 0 секунд у першій грі, Гарсія просто зобов'язаний дати йому шанс у другій. Коли між матчами три дні, то можливість проводити ротацію ТАКОГО рівня може стати вирішальною. Дешам, який після 0:2 в Україні змінив пів команди, підтвердить.

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До правого флангу в першій грі тяжів де Кетеларе – але якщо вже збільшувати кількість атакувальних гравців, то можна переводити Шарля в центр, а на фланг ставити Лукебакіо. Оформити в такій жахливій команді, як ця Севілья, 11 голів до березня, зможе лише великий талант. Із завершувачем все просто: Лукаку попереду – і, мабуть, Батшуаї на заміну. Замість Ромелу або другим форвардом – залежатиме від гри.