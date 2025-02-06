Баєр з камбеком здолав Кельн у чвертьфіналі Кубку Німеччини

Леверкузенський Баєр вдома обіграв Кельн в 1/4 фіналу Кубку Німеччини.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Гості голами 20-річного Даміона Даунса та Лінтона Майна забезпечили собі перевагу та були близькі до виходу у півфінал. Однак "фармацевти" змогли зрівняти рахунок на останній доданій хвилині до основного часу – дубль оформив Патрік Шик.

В овертаймі Баєр вийшов вперед завдяки голу Віктора Боніфейса, який встановив остаточний рахунок зустрічі.

Кубок Німеччини

1/4 фіналу, 5 лютого

Баєр – Кельн 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 45+10 Даунс, 0:2 – 54 Майна, 1:2 – 61 Шик, 2:2 – 90+6 Шик, 3:2 – 98 Боніфейс

Напередодні Штутгарт мінімально переміг Аугсбург (1:0).