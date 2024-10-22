Баварія впевнена в продовженні контракту з ключовим гравцем

Керівництво Баварії впевнене в тому, що зможе домовитися з Йозуа Кімміхом щодо продовження контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🔴🇩🇪 Bayern are now confident to get new deal agreement done with Joshua Kimmich.



Negotiations are underway and he’s now more open to discuss compared to last season.



PSG move didn’t happen… while Bayern absolutely want Kimmich to stay and be a face of the project. pic.twitter.com/7k82s3bhW9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2024

За його інформацією, переговори вже розпочалися, зараз Кімміх виражає більшу готовність підписати нову угоду, ніж минулого сезону. Минулого літа трансфер хавбека в ПСЖ не відбувся, і зараз в Баварії впевнені, що їм вдасться втримати гравця, якого вони розглядають як одну з ключових частин проекту.

Чинний контракт Кімміха розрахований до літа 2025 року. Трансферна вартість 29-річного футболіста оцінюється в 50 мільйонів євро. Гравець збірної Німеччини виступає за Баварію з 2015 року.

Раніше хавбек заявив, що він не проти збільшення кількості матчів у календарі.