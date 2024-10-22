Баварія впевнена в продовженні контракту з ключовим гравцем
Йозуа Кімміх
ФК Баварія
Керівництво Баварії впевнене в тому, що зможе домовитися з Йозуа Кімміхом щодо продовження контракту.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, переговори вже розпочалися, зараз Кімміх виражає більшу готовність підписати нову угоду, ніж минулого сезону. Минулого літа трансфер хавбека в ПСЖ не відбувся, і зараз в Баварії впевнені, що їм вдасться втримати гравця, якого вони розглядають як одну з ключових частин проекту.
Чинний контракт Кімміха розрахований до літа 2025 року. Трансферна вартість 29-річного футболіста оцінюється в 50 мільйонів євро. Гравець збірної Німеччини виступає за Баварію з 2015 року.
Раніше хавбек заявив, що він не проти збільшення кількості матчів у календарі.