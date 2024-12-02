Баварія анонсувала підписання нових контрактів із двома ключовими футболістами

Генеральний директор мюнхенської Баварії Крістоф Фройнд анонсував підписання нових контрактів із Джамалом Мусіалою та Йозуа Кімміхом.

Його слова наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Звичайно, це ключові гравці для нашої команди. Ми ведемо з ними перемовини і готові покращувати умови для цих двох футболістів. І Джамал, і Йозуа налаштовані позитивно. Для Баварії головне – зберегти своїх гравців. Ми цінуємо кожного в команді. Про нові контракти буде повідомлено найближчим часом", – повідомив Фройнд.

🔴🔛 Bayern director Freund: “We're in good talks with both Musiala and Kimmich, we’re positive to extend their contracts”.



“Of course our wish would be to complete the deals as soon as possible”. pic.twitter.com/sthAfgVSHB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2024

Раніше Йозуа Кімміх заявив, що хоче, щоб ситуація навколо його контракту з Баварією вирішилася якомога швидше.

Він виступає за Баварію з літа 2015 року. За цей час він провів за "ротен" 409 матчів, у яких відзначився 42 голами та 108 асистами.

Водночас Мусіала приєднався до юнацької команди Баварії у 2019 році з Челсі за 200 тисяч євро. Контракт гравця, якого Transfermarkt оцінює в 130 млн євро, розрахований до 2026 року.

У нинішньому сезоні 21-річний німець провів за мюнхенців 14 матчів, забив 9 голів та віддав 4 асисти.