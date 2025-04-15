Баварія хоче позбутися зіркового вінгера

Керівництво Баварії більше не розраховує на французького вінгера Кінгслі Комана та готове продати його наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

🚨🆕 FC Bayern are prepared to let Kingsley #Coman leave, with talks set to begin soon.



As revealed, #Arsenal are already in contact with the player‘s camp, and the top four clubs in Saudi Arabia are also pushing for him.



If he moves to England, Bayern expect a fee in the… pic.twitter.com/HJrWtk6YqJ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 14, 2025

За його інформацією, у послугах Комана зацікавлений Арсенал, який вже виходив на зв’язок з оточенням гравця. Також до вінгера є інтерес з боку клубів із Саудівської Аравії.

У випадку трансферу 28-річного француза в АПЛ Баварія хоче отримати за свого гравця 35 – 40 мільйонів євро, якщо ж Коман обере Саудівську Аравію, то мюнхенський клуб сподівається отримати більше 50 мільйонів.

У поточному сезоні на рахунку Комана 6 голів і 4 асисти у 35 матчах за Баварію в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Баварію покине Томас Мюллер.