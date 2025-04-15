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Баварія хоче позбутися зіркового вінгера

Олег Дідух — 15 квітня 2025, 17:51
Баварія хоче позбутися зіркового вінгера
Кінгслі Коман
Getty Images

Керівництво Баварії більше не розраховує на французького вінгера Кінгслі Комана та готове продати його наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, у послугах Комана зацікавлений Арсенал, який вже виходив на зв’язок з оточенням гравця. Також до вінгера є інтерес з боку клубів із Саудівської Аравії.

У випадку трансферу 28-річного француза в АПЛ Баварія хоче отримати за свого гравця 35 – 40 мільйонів євро, якщо ж Коман обере Саудівську Аравію, то мюнхенський клуб сподівається отримати більше 50 мільйонів.

У поточному сезоні на рахунку Комана 6 голів і 4 асисти у 35 матчах за Баварію в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Баварію покине Томас Мюллер.

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