Баварія хоче позбутися зіркового вінгера
Керівництво Баварії більше не розраховує на французького вінгера Кінгслі Комана та готове продати його наприкінці поточного сезону.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, у послугах Комана зацікавлений Арсенал, який вже виходив на зв’язок з оточенням гравця. Також до вінгера є інтерес з боку клубів із Саудівської Аравії.
У випадку трансферу 28-річного француза в АПЛ Баварія хоче отримати за свого гравця 35 – 40 мільйонів євро, якщо ж Коман обере Саудівську Аравію, то мюнхенський клуб сподівається отримати більше 50 мільйонів.
У поточному сезоні на рахунку Комана 6 голів і 4 асисти у 35 матчах за Баварію в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року.
Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Баварію покине Томас Мюллер.