Бартулович: Дуже добре розумію, чому Динамо і Шахтар провалилися в єврокубках

Головний тренер Зорі Младен Бартулович згадав про свій досвід роботи у тренерському штабі та сказав, що добре розуміє проблеми Динамо та Шахтаря з постійними переїздами.

Своїми спогадами він поділився у проєкті Sport Media Club Dnipro.

"Потрапив до Зорі у непростий період зі зміною тренера – був у штабі у Лалатовича. Багато гравців тоді пішли, з'явилися нові, а календар був дуже щільний: чемпіонат плюс єврокубки. Груповий етап Ліги Конференцій – неабиякий досвід. Я дуже багато для себе взяв у професійному плані. В нас були гарні суперники: Гент, Маккабі Тель-Авів та Брейдаблік, а перед тим були два матчі з празькою Славією. Було дуже важко грати, особливо враховуючи тривалі подорожі. У цьому сезоні ці складнощі дуже помітні на прикладі Шахтаря та Динамо. Їх багато критикують, але то дійсно дуже важко. Я дуже добре їх розумію. Також на початку сезону дуже важко було й Кривбасу", – сказав Бартулович.

Нагадаємо, наприкінці січня Динамо зіграє два останні матчі у межах основного етапу Ліги Європи проти Галатасарая (21 січня) та РФШ (30 січня). Кияни вже втратили шанси на вихід в наступний етап, тож ці поєдинки є по суті формальністю.

А ось Шахтар ще може вийти в додатковий етап Ліги чемпіонів, проте для цього клубу необхідно набирати щонайменше 4 бали в поєдинках проти Боруссії Дортмунд (29 січня) та Бреста (22 січня).