Один момент вирішив підсумок матчу: Бартулович – про поразку від Полісся

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович вважає, що результат матчу із Поліссям (0:1) визначив один момент.

Цитує наставника пресслужба луганського клубу.

"Розпочну з подяки команді за відношення. Показали добру гру. Можна сказати, що один момент вирішив підсумок матчу. Суперник використав свій момент. Ми теж мали свій шанс, але забити не змогли.

Полісся – гарна команда з гарними виконавцями, але, на мою думку, мʼяч, в більшій частині поєдинку контролювали саме ми", – розповів він.