Один момент вирішив підсумок матчу: Бартулович – про поразку від Полісся
Младен Бартулович
ФК Зоря
Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович вважає, що результат матчу із Поліссям (0:1) визначив один момент.
Цитує наставника пресслужба луганського клубу.
"Розпочну з подяки команді за відношення. Показали добру гру. Можна сказати, що один момент вирішив підсумок матчу. Суперник використав свій момент. Ми теж мали свій шанс, але забити не змогли.
Полісся – гарна команда з гарними виконавцями, але, на мою думку, мʼяч, в більшій частині поєдинку контролювали саме ми", – розповів він.
Також тренер відповів на запитання, які ланки треба підсилити команді на наступний сезон.
"Треба підсилити багато ланок, зробити так, щоб була конкуренція. Тоді буде й результат краще, й можливість у мене робити більше замін. Зараз в нас важка кадрова ситуація. Треба підсилюватись", – зазначив Бартулович.
Зоря з 27 балами перебуває на 8-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. В останньому турі команда зустрінеться з льівськими Карпатами.