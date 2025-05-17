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Один момент вирішив підсумок матчу: Бартулович – про поразку від Полісся

Олександр Булава — 17 травня 2025, 16:05
Один момент вирішив підсумок матчу: Бартулович – про поразку від Полісся
Младен Бартулович
ФК Зоря

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович вважає, що результат матчу із Поліссям (0:1) визначив один момент.

Цитує наставника пресслужба луганського клубу.

"Розпочну з подяки команді за відношення. Показали добру гру. Можна сказати, що один момент вирішив підсумок матчу. Суперник використав свій момент. Ми теж мали свій шанс, але забити не змогли.

Полісся – гарна команда з гарними виконавцями, але, на мою думку, мʼяч, в більшій частині поєдинку контролювали саме ми", – розповів він.

Також тренер відповів на запитання, які ланки треба підсилити команді на наступний сезон.

"Треба підсилити багато ланок, зробити так, щоб була конкуренція. Тоді буде й результат краще, й можливість у мене робити більше замін. Зараз в нас важка кадрова ситуація. Треба підсилюватись", – зазначив Бартулович.

Зоря з 27 балами перебуває на 8-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. В останньому турі команда зустрінеться з льівськими Карпатами.

Младен Бартулович Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Младен Бартулович

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