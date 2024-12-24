Барселона може відкласти продовження контрактів Педрі та Ґаві: відома причина

Каталонська Барселона може відкласти пролонгацію контрактів із двома лідерами команди Педрі та Ґаві.

Про це пише Diario Sport.

Як повідомляє джерело, з футболістами майже домовились щодо продовження угод, але оголошення гальмується через рішення Комерційного суду Барселони №10 щодо реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора.

Зазначається, що якщо сторони не дійдуть згоди, то "блаугранас" будуть змушені відкласти продовження угод з ключовими гравцями.

Деталі майбутніх контрактів та їх терміни не розголошують.

У поточному сезоні Ґаві провів 13 матчів та відзначився однією гольовою передачею.

Щодо Педрі, то 21-річний півзахисник забив 4 голи та віддав 3 асисти у 25 матчах.

Раніше повідомлялось, що вінгер "синьо-гранатових" Ферран Торрес отримав пошкодження на тренуванні.