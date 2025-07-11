Барселона відпустила молодого іспанця в Мальорку – джерело

Барселона завершила угоду щодо переходу Пабло Торре до Мальорки.

Про це пише Diario SPORT.

Повідомляється, що каталонці продали 50% прав на півзахисника за 5 мільйонів євро. У контракті гравця буде передбачена клаусула про викуп у розмірі 25 мільйонів євро.

Іспанець не мав стабільного місця у складі каталонців. У сезоні 2024/25 Торре провів 14 матчів, у яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

Окрім Барселони, Торре грав за Расинг та Жирону, в якій був одноклубником Віктора Циганкова. Також в його активі виступи за юнацькі та молодіжну збірні Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Барселона прагне підписати нападника Манчестер Юнайтед.