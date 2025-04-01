Барселона визначилась з майбутнім польського ветерана
Войцех Щенсний
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Барселона запропонує польському голкіперу Войцеху Щенсному підписати нову угоду.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
У збереженні воротаря зацікавлений головний тренер Гансі Флік. У зв'язку з чим каталонці запропонують 34-річному футболісту контракт до літа 2026 року.
Барселона підписала досвідченого польського воротаря на початку жовтня 2024-го після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген.
"Блаугранес" вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня. У поточному сезоні він уже зіграв 17 матчів, пропустив 16 голів та у 9 поєдинках зберіг ворота в недоторканості.