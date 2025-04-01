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Барселона визначилась з майбутнім польського ветерана

Олександр Булава — 1 квітня 2025, 18:53
Барселона визначилась з майбутнім польського ветерана
Войцех Щенсний
Getty Images

Барселона запропонує польському голкіперу Войцеху Щенсному підписати нову угоду.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У збереженні воротаря зацікавлений головний тренер Гансі Флік. У зв'язку з чим каталонці запропонують 34-річному футболісту контракт до літа 2026 року.

Барселона підписала досвідченого польського воротаря на початку жовтня 2024-го після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген.

"Блаугранес" вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня. У поточному сезоні він уже зіграв 17 матчів, пропустив 16 голів та у 9 поєдинках зберіг ворота в недоторканості.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Войцех Щенсний

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