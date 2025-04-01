Барселона визначилась з майбутнім польського ветерана

Барселона запропонує польському голкіперу Войцеху Щенсному підписати нову угоду.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У збереженні воротаря зацікавлений головний тренер Гансі Флік. У зв'язку з чим каталонці запропонують 34-річному футболісту контракт до літа 2026 року.

🚨🔵🔴 FC Barcelona are now pushing to extend Wojciech #Szczesny’s contract by another year, until 2026.



Things are looking very positive. #Barca coach Hansi Flick wants to keep the experienced 34-y/o goalkeeper.@SkySportDE 🇵🇱 pic.twitter.com/RuD1vUT9uP — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 1, 2025

Барселона підписала досвідченого польського воротаря на початку жовтня 2024-го після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген.

"Блаугранес" вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня. У поточному сезоні він уже зіграв 17 матчів, пропустив 16 голів та у 9 поєдинках зберіг ворота в недоторканості.