Барселона націлилася на лідера Наполі

Барселона проявляє інтерес до одного з лідерів Наполі, півзахисника збірної Шотландії Скотта Мактомінея.

Про це повідомляє ESPN.

За їхньою інформацією, чемпіони Іспанії розглядають можливість підписання 28-річного хавбека вже під час січневого трансферного вікна. Альтернативою Мактомінею розглядається півзахисник Астон Вілли Амаду Онана.

Мактоміней виступає за Наполі з літа 2024 року. Його визнали найкращим гравцем минулого сезону Серії А, в якому неаполітанці завоювали четверте чемпіонство у своїй історії.

Контракт Мактомінея з Наполі діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку хавбека 4 голи та 1 асист у 11 матчах за команду Антоніо Конте в усіх турнірах.