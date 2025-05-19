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Барселона узгодила з Фліком новий контракт

Олександр Булава — 19 травня 2025, 19:18
Барселона узгодила з Фліком новий контракт
Ганс-Дітер Флік
Getty Images

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік узгодив з клубом новий контракт.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Офіційне оголошення про укладання нової угоди буде зроблено вже цього тижня. Контракт буде підписано до літа 2027 року, фінансові деталі не розголошуються.

Флік очолив Барселону влітку минулого року. Його чинний контракт з командою розрахований до червня 2026-го.

У поточному сезоні німецький фахівець вже виграв з каталонцями Кубок, Суперкубок Іспанії та став чемпіоном країни.

Зазначимо, що це чемпіонство стало 28-м в історії каталонського колективу. Рекордсменом за кількістю перемог є мадридський Реал – 36.

Напередодні президент Барселони Жоан Лапорта розповів про те, кандидатури яких тренерів клубне керівництво розглядало минулого року, перш ніж запросити Фліка.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

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