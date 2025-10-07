Іспанський топклуб цікавиться Крапивцовим

Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов потрапив у сферу інтересів Барселони.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За їхньою інформацією, скаути каталонців наразі переглядають цілий ряд футболістів під час чемпіонату світу U-20. Серед представників збірної України найбільший інтерес у скаутів Барселони викликає Крапивцов, який провів три матчі на турнірі та пропустив три голи.

Контракт Крапивцова із Жироною діє до літа 2029 року, Transfermarkt наразі оцінює вартість голкіпера у 400 тисяч євро. У поточному сезоні 20-річний воротар провів 2 матчі в Ла Лізі, в яких пропустив 6 голів.

У вівторок, 7 жовтня, збірна України U-20 з Крапивцовим у складі проведе матч 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу проти Іспанії. Початок поєдинку – о 22:30 за київським часом.