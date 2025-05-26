Балотеллі розповів, скільки ще триватиме його кар’єру

Скандальний форвард Дженоа Маріо Балотеллі розповів, чому йому не вдалося заграти в генуезькому клубі та поділився планами на майбутнє.

Слова 34-річного італійця наводить Ніколо Скіра.

"Дженоа – неправильний вибір за типом клубу. Але я дякую вболівальникам за підтримку. Я хотів би пограти ще 2-3 роки, перш ніж завершити кар'єру. Де? Я мрію про Америку", – заявив форвард.

Балотеллі перейшов у Дженоа наприкінці жовтня минулого року. Взяв участь у 6 матчах Серії А, провівши на полі сумарно 56 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Контракт Балотеллі з Дженоа діє до кінця червня та продовжений не буде. До цього італієць виступав за Адана Демірспор, Монцу, Ніццу, Марсель, Мілан, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Інтер.