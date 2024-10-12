Балотеллі пообіцяв "розгромити" ї***у Серію А"

Італійський нападник Маріо Балотеллі збирається повернутися в Серію А та "розгромити її".

Таким чином він відповів стрімеру, який сказав, що надав би перевагу Йоелу Пог’янпало над Балотеллі. Слова Маріо цитує Football Italia.

"Що за х***ю ти кажеш? Тільки тому, що останнім часом я не грав у Серії А? А те, що я робив раніше не рахується? Іди ти н***й разом із Серією А. Я обіцяю, що коли я підпишу контракт з клубом, я розгромлю цю ї***у Серію А", – сказав Балотеллі.

Нагадаємо, кілька днів тому з’явилася інформація, що Балотеллі мав телефонну розмову з головним тренером Дженоа Альберто Джилардіно.

Нагадаємо, на початку кар’єри Балотеллі вважався одним із найбільш перспективних нападників у світі. Він встиг пограти за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан та Ліверпуль, але в кожному з топклубів не зміг виправдати кредит довіри через проблеми з дисципліною. Після низки витівок його кар’єра поступово пішла на спад – Ніцца, Марсель, Брешія, Монца, Сьйон, Адана Демірспор.